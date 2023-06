Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Nachmittag zu

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 19,41 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.786.035 Stück.

Bei einem Wert von 23,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 16,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,62 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,85 EUR.

Am 11.05.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 27.839,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.023,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Am 08.08.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Huawei-Aktie: Bund könnte Huawei offenbar aus 5G-Netzen ausschließen

So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2023 ein

Deutsche Telekom-Aktie steigt: Telekomwerte erholen sich von Amazon-Schock

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com