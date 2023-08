Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 19,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 19,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 730.813 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 17,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,34 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,48 EUR angegeben.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

