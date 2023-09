Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Vormittag ausgebremst

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 20,45 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 20,45 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,41 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 193.626 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 11,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 15,14 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,53 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 27.221,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.168,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

