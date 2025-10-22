Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 30,14 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,14 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,11 EUR. Zuletzt wechselten 169.048 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 27,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 40,26 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an