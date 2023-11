Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 21,70 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 21,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,73 EUR. Bei 21,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 989.539 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.979,00 EUR gelegen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

