Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 21,68 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 21,68 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,74 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 160.063 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Gewinne von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,66 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,95 EUR an.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 27.556,00 EUR, gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,91 Prozent präsentiert.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,66 EUR je Aktie.

