Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Dienstagmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,21 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,35 EUR. Zuletzt wechselten 1.158.295 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 23,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 0,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,20 EUR.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.556,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umsetzen können.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone