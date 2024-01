Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 23,23 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 23,23 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 23,12 EUR. Bei 23,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.276.000 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 23,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,67 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 08.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 27,20 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27.556,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.979,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone