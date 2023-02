Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 04:06 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 21,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,09 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.551.154 Stück gehandelt.

Am 23.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 14,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 28.979,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

