Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 21,91 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 21,91 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 21,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 8.135.493 Stück.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2022 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,768 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,70 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

