Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Plus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 21,71 EUR. Bei 21,74 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.620.337 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,868 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 29,17 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

