Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 18,32 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 23.05.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,45 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,29 EUR nach. Bei 18,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.084.272 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 markierte das Papier bei 18,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,17 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 26,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,04 EUR an.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.023,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com