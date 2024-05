Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag verlustreich

Kurs der Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 21,92 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 21,92 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,84 EUR. Bei 21,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.852.625 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 6,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,893 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,23 EUR.

Am 16.05.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 27,94 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

