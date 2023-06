Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Freitagmittag positiv

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 19,62 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.496.160 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 15,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 11,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,85 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 11.05.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28.023,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

