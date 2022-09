Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Mittag ab

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 18,54 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 18,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,65 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.214.883 Stück gehandelt.

Am 09.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 5,46 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 28,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,06 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 29.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.593,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

