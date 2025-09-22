Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit Verlusten

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 28,52 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,52 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,47 EUR. Bei 28,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 240.831 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. 25,91 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,09 EUR fiel das Papier am 24.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,52 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,11 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

T-Mobile US-Aktie stabil: Wechsel an der Unternehmensspitze

Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Deutsche Telekom-Aktie