Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit Abschlägen

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 20,02 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 20,02 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,02 EUR. Mit einem Wert von 20,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 887.550 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,98 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,72 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

