Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 21,77 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 21,77 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 21,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.398.350 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,22 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,97 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,91 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen

INTERSHOP-Aktie fester: Künftig Führungstrio bei INTERSHOP

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach