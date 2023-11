Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 21,71 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 21,71 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,70 EUR ab. Mit einem Wert von 21,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 114.054 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,52 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,97 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

