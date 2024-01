Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Mittwochmittag zu

24.01.24 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 23,34 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,37 EUR. Bei 23,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.357.856 Stück. Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,20 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR im Vergleich zu 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal. Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025. Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,65 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

