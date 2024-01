Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 23,27 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 23,27 EUR. Bei 23,28 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,18 EUR. Bisher wurden heute 266.459 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,47 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,49 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,20 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein