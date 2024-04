Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,79 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,79 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,87 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,73 EUR. Zuletzt wechselten 2.423.514 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,39 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,868 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 EUR aus.

Am 23.02.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag