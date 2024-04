Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 21,71 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,71 EUR ab. Bei 21,63 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.693.905 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2023 (18,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 14,78 Prozent sinken.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,868 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,27 EUR.

Am 23.02.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 29,37 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

