Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 19,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 19,90 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,09 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.972.989 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 13,96 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,73 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.839,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2023 aus.

