Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 19,90 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 19,90 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.759.066 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 16,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Mit Abgaben von 12,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,73 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.839,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.023,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

