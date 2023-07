Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 19,82 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 19,82 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 167.530 Stück.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 14,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,73 EUR.

Am 11.05.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.839,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,66 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

