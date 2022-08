Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 18,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 18,77 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,71 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 221.378 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,39 EUR erreichte der Titel am 04.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,25 Prozent. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,67 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 24,77 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.023,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.593,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com