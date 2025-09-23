Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 28,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,68 EUR. Bisher wurden heute 2.226.621 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 20,36 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,12 EUR am 25.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 8,67 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.
Deutsche Telekom veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
