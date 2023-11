Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag im Aufwind

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 21,85 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 21,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,85 EUR. Bisher wurden heute 494.873 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 5,51 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,32 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,97 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

