Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,79 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 21,79 EUR. Bei 21,87 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.898.364 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 5,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 08.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,09 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

