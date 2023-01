Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 20,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,17 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.511 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 20,66 EUR. 2,47 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,24 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,94 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.979,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Aktie aus.

