Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 23,22 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 23,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 23,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 761.559 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,78 Prozent. Am 08.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 25,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,20 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,65 EUR je Aktie.

