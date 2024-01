Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 23,29 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 23,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,30 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.882.744 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 23,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 20,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 27,20 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 27.556,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.979,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

