Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag behauptet

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Kurs von 23,26 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 23,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,30 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,21 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.268 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,62 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 20,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,91 Prozent zurück. Hier wurden 27.556,00 EUR gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu

Handel in Frankfurt: TecDAX klettert nachmittags