Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 34,74 EUR nach oben.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,74 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 34,78 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 343.091 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 34,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,43 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 18.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,64 EUR aus.

Am 14.11.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 28,50 Mrd. EUR, gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,96 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

Telekom-Aktie höher: Telekom führt verbesserten Schutz gegen betrügerische SMS ein