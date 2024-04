Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,75 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 21,75 EUR. Bei 21,92 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 21,73 EUR. Bei 21,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.640.369 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 14,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,868 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,27 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,45 Prozent verringert.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

