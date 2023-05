Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag verlustreich

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 21,62 EUR nach. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 21,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.002.904 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. 6,96 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,75 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,76 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: Deutsche Telekom weist Kritik an Glasfaserausbau zurück

BT-Group-Aktie gewinnt: Großaktionär Drahi stockt Beteiligung an BT Group auf 24,5 Prozent auf

Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: S&P stuft Deutsche Telekom hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Deutsche Telekom