Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag südwärts

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 21,01 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,72 EUR nach. Bei 21,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.628.407 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 10,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (17,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 17,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,76 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Am 08.08.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

