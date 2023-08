Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Freitagvormittag

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 19,11 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 19,11 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,10 EUR ein. Bei 19,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.542 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 9,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,48 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,86 Prozent auf 27.221,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

