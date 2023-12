Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 21,78 EUR.

Um 17:37 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 21,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,84 EUR. Bei 21,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.863.034 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 5,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 15,05 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,95 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

