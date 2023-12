Kursverlauf

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Vormittag zu

25.12.23 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 21,78 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 17:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 21,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,84 EUR. Bei 21,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.863.034 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 5,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 15,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,95 EUR an. Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.979,00 EUR US-Dollar umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

