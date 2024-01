Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagvormittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 22,81 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 22,81 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,76 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 619.027 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,87 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 27,20 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.556,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.

