Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Montagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,06 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 22,06 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,98 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.327.127 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,40 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Mit einem Zuwachs von 6,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 19,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,768 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,83 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 27.556,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

