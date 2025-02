Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 34,15 EUR nach.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 34,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 33,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,71 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.122.973 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 39,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 14.11.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Ausblick: Deutsche Telekom präsentiert Quartalsergebnisse

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus