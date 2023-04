Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 22,06 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,03 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 304.721 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 4,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 16,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 29,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 23.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent auf 29.800,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com