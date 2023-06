Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,62 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,62 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 255.980 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 17,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 17,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 11,55 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,85 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.839,00 EUR – eine Minderung von 0,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.023,00 EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Huawei-Aktie: Bund könnte Huawei offenbar aus 5G-Netzen ausschließen

So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2023 ein

Deutsche Telekom-Aktie steigt: Telekomwerte erholen sich von Amazon-Schock