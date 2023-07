Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 19,40 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 19,40 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,22 EUR. Bei 19,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.392.190 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,59 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,73 EUR angegeben.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.839,00 EUR – eine Minderung von 0,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.023,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

