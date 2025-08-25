Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 31,94 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 31,94 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,06 EUR. Bei 31,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.387.023 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 12,43 Prozent wieder erreichen. Bei 25,15 EUR fiel das Papier am 27.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 27,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,11 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

