Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Mittwochvormittag zu

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228.351 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,61 EUR erreichte der Titel am 09.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,42 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 28,21 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 25,18 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 29.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26.593,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26.593,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,54 EUR je Aktie.

