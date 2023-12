Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag freundlich

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 21,78 EUR zu.

Um 17:37 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 21,78 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,84 EUR an. Bei 21,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.863.034 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,95 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umgesetzt.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Am 19.02.2025 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

